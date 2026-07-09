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Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gengenbach, Schönberg - Schwerer Verkehrsunfall
Abschlussmeldung

Gengenbach, Schönberg (ots)

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, stellt sich der schwere Verkehrsunfall vom Mittwoch nun augenscheinlich so dar, dass der lebensältere Autofahrer womöglich in suizidaler Absicht in den Gleisbereich einfuhr. Wie mehrere Zeugen übereinstimmend berichteten, war der Mann bei geschlossenen Halbschranken und dauerhaft anzeigendem Rotlicht um die Sperre herumgefahren und habe das Auto im Gleisbereich angehalten, als sich zeitgleich der Zug aus Richtung Gengenbach näherte und es schließlich zum Zusammenstoß kam. Zeugen gaben darüber hinaus an, dass augenscheinlich dasselbe Fahrzeug kurz zuvor bereits ähnliche Fahrmanöver zum versuchten Umfahren der gesenkten Halbschranken tätigte.

Nach der Spurensicherung am Zug, konnte dieser zum Bahnhof in Haslach weiterfahren. Bereits nach Halt am Kollisionsort wurden die Insassen durch Feuerwehr und Rettungsdienst versorgt. In Haslach konnten Zeugen des Geschehens aus dem Zug durch Polizeikräfte identifiziert werden. Weiter bestätigte sich, dass es keine Verletzte im Zug gab. Dessen Insassen konnten ihre Fahrt in einem bereitstehenden Zug fortsetzen. Durch den Rettungsdienst wurde indes Zugpassagiere aus der Gegenrichtung, die auf den Schienenersatzverkehr wechseln mussten, betreut.

Die Polizei berichtet entsprechend dem Medienkodex der Polizei Baden-Württemberg grundsätzlich nicht zu Suiziden, sofern dies nicht durch die Öffentlichkeitswirksamkeit des Geschehens geboten erscheint. Wenn Sie selbst oder jemand in Ihrem Umfeld sich in einer akuten seelischen Krise befindet, nehmen Sie die Situation ernst und suchen Sie Unterstützung. Gespräche mit vertrauten Personen oder professionelle Hilfe können entlasten. In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte an den Notruf (112 oder 110) oder an den ärztlichen Bereitschaftsdienst (116 117). Auch Telefonseelsorgen bieten rund um die Uhr anonym und kostenlos Hilfe an.

/rs

Nachtragsmeldung vom Mittwoch, 8. Juli 2026, 14:54 Uhr

Gengenbach, Schönberg - Schwerer Verkehrsunfall / 2.Nachtragsmeldung

Die Sperrung der Schwarzwaldbahn konnte gegen 14:35 Uhr aufgehoben werden.

/rs

Nachtragsmeldung vom Mittwoch, 8. Juli 2026, 13:14 Uhr

Gengenbach, Schönberg - Schwerer Verkehrsunfall / Nachtragsmeldung

Nach dem Unfall konnte der Regionalexpress nach nicht aufschiebbaren Spurensicherungsmaßnahmen am Zug und in enger Zusammenarbeit mit dem DB-Notfallmanager seine Fahrt vorläufig wiederaufnehmen und bis zu einem nächstgeeigneten Bahnhof weiterfahren. Dort werden die Insassen die Wagen verlassen können und durch Beamte des Polizeipräsidiums Offenburg und der Bundespolizei befragt. Ein Versorgungs- und Betreuungsangebot wird dort ebenfalls vorgehalten.

Ersten Ermittlungen zu Folge war der beteiligte Pkw gegen 11 Uhr am halbseitig beschrankten und funktionsbereiten Bahnübergang in den Gleisbereich eingefahren und in der weiteren Folge mit dem Zug kollidiert. Der Pkw-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der Zugführer blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt und wurde durch das DB-Notfallmanagement und den Rettungsdienst betreut.

Zum genauen Unfallhergang dauern die Ermittlungen vor Ort noch an. Die Schwarzwaldbahn ist daher bis auf weiteres in diesem Bereich gesperrt

/rs

Ursprüngliche Nachricht vom Mittwoch, 8. Juli 2026, 11:41 Uhr

Gengenbach, Schönberg - Schwerer Verkehrsunfall

Gengenbach Nach einem Unfall zwischen einem Auto und einem Zug am Mittwoch gegen 11 Uhr am Bahnübergang der Kinizigstraße, sind derzeit Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zu Folge war ein Pkw aus noch ungeklärten Gründen mit einem durchfahrenden Zug kollidiert. Die rund 200 Zug-Passagiere blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Der Bahnverkehr wurde aufgrund der andauernden Einsatzmaßnahmen eingestellt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

/rs

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg
Telefon: 0781 21-1211
E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
Internet: http://www.polizei-bw.de/

X (ehemals Twitter): https://x.com/PolizeiOG
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOffenburg

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei unter der jeweils in der
Pressemitteilung genannten Rufnummer oder über den Polizeinotruf 110
entgegen.

Für Notfälle, aktuelle polizeiliche Einsätze oder sonstige
Hilfeersuchen wählen Sie bitte ausschließlich den Polizeinotruf 110
oder wenden sich an Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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