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BPOL NRW: Als Kamm getarnt: Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn entdeckt Messer im Handgepäck

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Flughafen Köln/Bonn (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Flughafen Köln/Bonn bei einer Luftsicherheitskontrolle eine getarnte Hieb- und Stoßwaffe aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 22 Uhr überprüften Luftsicherheitsassistenten das Handgepäck einer Reisenden. Dabei stießen sie auf einen Gegenstand, der auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Kamm wirkte. Bei näherer Betrachtung stellte sich jedoch heraus, dass sich dahinter ein Messer verbarg.

Die Reisende, eine 27-jährige ukrainische Staatsangehörige, war auf dem Weg zu einem Flug in Richtung Rumänien. Die Bundespolizei stellte die getarnte Waffe sicher und leitete ein Strafverfahren ein.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte die Frau ihre Reise fortsetzen. Das Messer verblieb jedoch bei der Bundespolizei.

Die Bundespolizei weist darauf hin, dass Waffen und als Alltagsgegenstände getarnte gefährliche Gegenstände im Luftverkehr verboten sind.

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