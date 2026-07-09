Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Verkehrsunfall, Zeugenaufruf

Haslach (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr hat ein 28-Jähriger die B33 von Hausach kommend in Richtung Haslach befahren, als sich vor dem Ortsschild Haslach der Verkehr staute. Nachdem sich der Verkehrsstau kurz darauf gelöst haben soll, habe der Mann mehrere Fahrzeugtrümmer überfahren. Nach Angaben des Endzwanzigers war ein Ausweichen aufgrund von Gegenverkehr nicht möglich. Auf der Hausacher Straße will er zwei Fahrzeuge festgestellt haben, dessen Schäden auf einen Auffahrunfall gedeutet hätten. Als der Mann seine Fahrt beendet hatte, stellte er fest, dass in zwei Reifen seines Pkw Schrauben samt Unterlegscheibe steckten. Bislang ist bei der Polizei kein Unfall auf der besagten Strecke bekannt, weshalb die Beamten des Polizeireviers Haslach Zeugen bittet, die insbesondere Angaben zu den beteiligten Fahrzeugen des Verkehrsunfalls machen können oder selbst beteiligt waren, sich unter der Telefonnummer 07832 97592-0 zu melden.

/lb

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