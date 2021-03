Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Querbach - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Nachtragsmeldung

Kehl, Querbach (ots)

Nach dem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der L90 zwischen Kork und Querbach sind die Maßnahmen vor Ort beendet und die Straße wieder freigegeben. Die 20 Jahre alte Autofahrerin, welche mit ihrem Wagen offenbar alleinbeteiligt von der Straße abgekommen war, wurde mit leichten Verletzungen in das Klinikum nach Offenburg gebracht. An ihrem Peugeot entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs war die Landstraße zeitweise gesperrt und konnte nach einer Reinigung gegen 15:40 Uhr wieder vollständig freigegeben werden.

/ma

