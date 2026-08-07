PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung am Bahnhof - Rentner leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ein 27-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Bahnhof Ludwigsburg wurde am Mittwoch (05.08.2026) gegen 15:30 Uhr auf einen 74-Jährigen aufmerksam, der im Bahnhofsgebäude alkoholische Getränke zu sich nahm. Der 27-Jährige bat den Senior mehrfach, das Bahnhofsgebäude zu verlassen und begleitete ihn schließlich nach draußen. Vor dem Bahnhofsgebäude begann der 74-Jährige, den 27-Jährigen zu beleidigen. Auch ein hinzukommender 22-Jähriger beleidigte den Security-Mitarbeiter und versuchte, ihm ins Gesicht zu schlagen. Der 27-Jährige brachte daraufhin den 22-jährigen Angreifer zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 74-Jährige verließ den Platz vor dem Bahnhof und wurde im Rahmen der Fahndung am Bahnsteig angetroffen. Er wurde von den Einsatzkräften wieder vor den Bahnhof begleitet, um seine Personalien aufzunehmen. Dort wurde der Rentner zunehmend aggressiver und begann, sich körperlich massiv gegen die Maßnahmen der Polizei zu wehren, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Unter heftiger Gegenwehr wurde der Senior schließlich in einen Streifenwagen gesetzt, wo er zunächst mehrfach mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe schlug und schließlich auch versuchte, einer Polizeibeamtin einen Kopfstoß zu versetzen. Der 74-Jährige wurde zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht, wo er sich nach und nach beruhigte und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werde konnte. Die Beteiligten an den Auseinandersetzungen wurden zum Teil durch Schürfwunden leicht verletzt.

Das Polizeirevier Ludwigsburg hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 12:27

    POL-LB: Ludwigsburg: versuchter Raub in der Schorndorfer Straße

    Ludwigsburg (ots) - Nur knapp entging ein 25-Jähriger am Donnerstagabend (06.08.2026) in Ludwigsburg einem Raub zu seinem Nachteil. Der 25-Jährige wollte sein Smartphone verkaufen und hatte es auf einer Verkaufsplattform im Internet angeboten. Ein 24-Jähriger gab Kaufinteresse vor und die beiden trafen sich zum Abschluss des Geschäfts in Ludwigsburg. Gemeinsam fuhren sie mit dem VW des 24-Jährigen weg, angeblich um ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 11:27

    POL-LB: BAB 8/Denkendorf: Unfall mit zwei schwer verletzten Personen

    Ludwigsburg (ots) - Aus bislang noch unbekannter Ursache ereignete sich am Donnerstag (06.08.2026) kurz nach 08.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen ein Unfall mit zwei schwer verletzten Personen. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Audi, der eine 30-jährige Beifahrerin an Bord hatte, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dort ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 11:17

    POL-LB: Asperg: Auseinandersetzung nahe eines Einkaufsmarkt - Polizei ermittelt

    Ludwigsburg (ots) - Am Donnerstagabend (06.08.2026) meldeten sich gleich mehrere Anrufende bei der Polizei, nachdem es im Bereich eines Einkaufsmarkts in der Eglosheimer Straße in Asperg zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war. Ein ehemaliges Paar hatte sich dort getroffen, um Gegenstände auszutauschen. Im Verlauf dieses ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren