Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Auseinandersetzung am Bahnhof - Rentner leistet Widerstand gegen Polizei

Ludwigsburg (ots)

Ein 27-jähriger Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Bahnhof Ludwigsburg wurde am Mittwoch (05.08.2026) gegen 15:30 Uhr auf einen 74-Jährigen aufmerksam, der im Bahnhofsgebäude alkoholische Getränke zu sich nahm. Der 27-Jährige bat den Senior mehrfach, das Bahnhofsgebäude zu verlassen und begleitete ihn schließlich nach draußen. Vor dem Bahnhofsgebäude begann der 74-Jährige, den 27-Jährigen zu beleidigen. Auch ein hinzukommender 22-Jähriger beleidigte den Security-Mitarbeiter und versuchte, ihm ins Gesicht zu schlagen. Der 27-Jährige brachte daraufhin den 22-jährigen Angreifer zu Boden und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der 74-Jährige verließ den Platz vor dem Bahnhof und wurde im Rahmen der Fahndung am Bahnsteig angetroffen. Er wurde von den Einsatzkräften wieder vor den Bahnhof begleitet, um seine Personalien aufzunehmen. Dort wurde der Rentner zunehmend aggressiver und begann, sich körperlich massiv gegen die Maßnahmen der Polizei zu wehren, weshalb ihm Handschließen angelegt werden mussten. Unter heftiger Gegenwehr wurde der Senior schließlich in einen Streifenwagen gesetzt, wo er zunächst mehrfach mit dem Kopf gegen die Fensterscheibe schlug und schließlich auch versuchte, einer Polizeibeamtin einen Kopfstoß zu versetzen. Der 74-Jährige wurde zum Polizeirevier Ludwigsburg gebracht, wo er sich nach und nach beruhigte und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werde konnte. Die Beteiligten an den Auseinandersetzungen wurden zum Teil durch Schürfwunden leicht verletzt.

Das Polizeirevier Ludwigsburg hat mehrere Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung, Körperverletzung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegengenommen.

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