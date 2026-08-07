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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: versuchter Raub in der Schorndorfer Straße

Ludwigsburg (ots)

Nur knapp entging ein 25-Jähriger am Donnerstagabend (06.08.2026) in Ludwigsburg einem Raub zu seinem Nachteil. Der 25-Jährige wollte sein Smartphone verkaufen und hatte es auf einer Verkaufsplattform im Internet angeboten. Ein 24-Jähriger gab Kaufinteresse vor und die beiden trafen sich zum Abschluss des Geschäfts in Ludwigsburg. Gemeinsam fuhren sie mit dem VW des 24-Jährigen weg, angeblich um Bargeld an einem Geldausgabeautomaten abzuheben. Nachdem dem 25-Jährigen die Situation aber komisch vorkam, stieg er gegen 18:00 Uhr in der Schorndorfer Straße auf Höhe des Remswegs aus dem Auto aus. Der 24-Jährige folgte ihm und versuchte, ihm das Handy aus der Hand zu reißen, wobei er sein Opfer zusätzlich am Hals packte und würgte. Das Opfer konnte sich schließlich befreien und weglaufen, woraufhin der Tatverdächtige das hintere Kennzeichenschild an seinem VW entfernte und mit dem Fahrzeug flüchtete. Er wurde im Zuge der Fahndung durch polizeiliche Einsatzkräfte in Stuttgart angetroffen und vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung des 24-Jährigen und seines Autos stellten die Beamten Maskierungsmittel, eine Schreckschusspistole, Pfefferspray sowie Falschgeld sicher. Auf Weisung der Staatsanwaltschaft wurde der Tatverdächtige nach Abschluss der Maßnahmen am Freitagmorgen (07.08.2026) wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen unter anderem wegen des versuchten Raubs aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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