Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Denkendorf: Unfall mit zwei schwer verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Aus bislang noch unbekannter Ursache ereignete sich am Donnerstag (06.08.2026) kurz nach 08.00 Uhr zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen ein Unfall mit zwei schwer verletzten Personen. Der 60 Jahre alte Fahrer eines Audi, der eine 30-jährige Beifahrerin an Bord hatte, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr auf die dort beginnende Leitplanke auf. In der Folge überschlug sich der Audi und blieb hinter der Leitplanke auf dem Dach liegen. Der Fahrer und seine Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 24.000 Euro.

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