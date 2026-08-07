Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Auseinandersetzung nahe eines Einkaufsmarkt - Polizei ermittelt

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagabend (06.08.2026) meldeten sich gleich mehrere Anrufende bei der Polizei, nachdem es im Bereich eines Einkaufsmarkts in der Eglosheimer Straße in Asperg zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen war. Ein ehemaliges Paar hatte sich dort getroffen, um Gegenstände auszutauschen. Im Verlauf dieses Aufeinandertreffens gerieten die 20 Jahr alte Frau, ihr 22-jähriger ehemaliger Partner sowie ein 29-Jähriger, der die Frau begleitete, in einen Streit. Dieser eskalierte und wurde handgreiflich. Eine weitere 21-jährige Begleiterin der Frau versuchte einzugreifen und habe den 22-Jährigen ebenfalls geschlagen. Die beiden 22- und 29-jährigen Männer sollen die Auseinandersetzung jedoch fortgesetzt haben. Der 22-Jährige sei währenddessen gestürzte, worauf der 29-jährige Kontrahent ihn auch getreten habe. Nachdem es Zeugen gelungen war, die Männer zu trennen, habe der ältere Mann dem 22-Jährigen einen weiteren Schlag versetzt und sei anschließend geflüchtet. Die hinzugezogene Polizei nahm vor Ort die Anzeige wegen Körperverletzung auf und konnte den 29 Jahre alten Tatverdächtigen im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen am Bahnhof feststellen und einer Kontrolle unterziehen. Nachdem die Maßnahmen vor Ort beendet waren, wurden alle Beteiligte auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

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