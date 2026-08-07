PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: starke Rauchentwicklung in und Gültstein nach Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich führten Schweißarbeiten, die ein 64-Jähriger am Donnerstag (06.08.2026) gegen 11.30 Uhr an einem PKW in der Straße "Gänsbergring" in Gültstein ausführte, zu einem Brand, der letztlich eine starke Rauchentwicklung nach sich zog. Im Zuge des Schweißens, das vor einer Garage stattfand, fing der Mini plötzlich Feuer und stand wenig später in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, das Fahrzeug zu löschen, allerdings war es nicht mehr zu retten. Es wurde vollständig zerstört. Die Garage wurde ebenfalls beschädigt. Verletzte gab es nicht. Gegen 13.50 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen vor Ort beendet. Die Schätzung des entstandenen Sachschadens steht noch aus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 14:04

    POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen nach Unfallflucht im Parkhaus gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (05.08.2026) zwischen 12:00 Uhr und 17:55 Uhr einen VW T-Roc, der im Parkhaus eines Einkaufsmarkes in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 13:55

    POL-LB: Schwieberdingen: 65 Jahre alte Frau in psychischem Ausnahmezustand

    Ludwigsburg (ots) - Eine 65 Jahre alte Frau aus Schwieberdingen dürfte sich am Mittwochabend (05.08.2026) in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben, was zu einem Einsatz der Polizei führte. Die Frau hatte gegen 21.15 Uhr ein Feuer auf einem Tisch in ihrem Garten entfacht. Der Garten gehört zu einem Mehrfamilienhaus und das Feuer befand sich unter einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren