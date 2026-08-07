Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Gültstein: starke Rauchentwicklung in und Gültstein nach Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich führten Schweißarbeiten, die ein 64-Jähriger am Donnerstag (06.08.2026) gegen 11.30 Uhr an einem PKW in der Straße "Gänsbergring" in Gültstein ausführte, zu einem Brand, der letztlich eine starke Rauchentwicklung nach sich zog. Im Zuge des Schweißens, das vor einer Garage stattfand, fing der Mini plötzlich Feuer und stand wenig später in Vollbrand. Der Feuerwehr gelang es, das Fahrzeug zu löschen, allerdings war es nicht mehr zu retten. Es wurde vollständig zerstört. Die Garage wurde ebenfalls beschädigt. Verletzte gab es nicht. Gegen 13.50 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen vor Ort beendet. Die Schätzung des entstandenen Sachschadens steht noch aus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell