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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar-Rielingshausen: Garagenbrand führt zu sechsstelligem Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (06.08.2026) kam es aus noch unbekannter Ursache zu einem Brand in einer Garage in der Hauptstraße in Rielingshausen. Die Straße musste in der Folge voll gesperrt werden. Der Brand war kurz nach 16.00 Uhr an Feuerwehr und Polizei gemeldet worden. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort dichten Qualm fest, der aus der Garage drang und in die Dachgeschosswohnung des zugehörigen Wohnhauses zog. Die anwesenden Bewohnerinnen und Bewohner hatten das Haus bereits selbstständig verlassen. Gemäß den derzeitigen polizeilichen Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Gegen 18.15 Uhr war der Brand vollständig gelöscht. Die Dachgeschosswohnung ist bis auf weiteres aufgrund der Rauchgasbelastung nicht bewohnbar. Weitere Wohnungen in dem betreffenden Haus sowie weitere Häuser im Nahbereich wurden nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 100.000 Euro belaufen. Gegen 19.30 Uhr konnten die Maßnahmen vor Ort beendet und die Straßensperrung aufgehoben werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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