Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: 65 Jahre alte Frau in psychischem Ausnahmezustand

Ludwigsburg (ots)

Eine 65 Jahre alte Frau aus Schwieberdingen dürfte sich am Mittwochabend (05.08.2026) in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben, was zu einem Einsatz der Polizei führte. Die Frau hatte gegen 21.15 Uhr ein Feuer auf einem Tisch in ihrem Garten entfacht. Der Garten gehört zu einem Mehrfamilienhaus und das Feuer befand sich unter einem Balkon. Die Einsatzkräfte standen zunächst am Gartentor und versuchten mit der Frau zu sprechen. Die Aufforderung das Feuer zu löschen, ignorierte sie. Statt bespritzte die 65-Jährige die Polizeibeamtin und ihren Kollegen leicht mit Wasser aus einem Gartenschlauch. Währenddessen bellte ihr Hund lautstark. Die Einsatzkräfte kletterten schließlich über das verschlossene Gartentor und löschten das Feuer mit einem Feuerlöscher. Das bis dahin gezeigte Verhalten der Frau und zusätzliche erhebliche Stimmungsschwankungen deuteten auf eine psychische Ausnahmesituation hin, worauf der Frau Handschließen angelegt wurden. Anschließend wurde sie in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Verwandte kümmerten sich um den Hund.

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