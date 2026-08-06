Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Telefonbetrüger am Werk

Ludwigsburg (ots)

Ein 55 Jahre alter Leonberger erhielt am Dienstag (04.08.2026) einen Anruf eines angeblichen Sicherheitsmitarbeiters eines Online-Zahlungsdienstes. Er machte dem 55-Jährigen glaubhaft, dass unberechtigte Abbuchungen von seinem dortigen Konto drohten. Um diese zu verhindern müsse er den Anweisungen des Anrufers folge leisten. Daraufhin installierte der 55-Jährige zunächst drei ihm genannte Apps auf seinem Handy und eröffnete in diesen jeweils ein Konto. Anschließend überwies er auf die neu eröffneten Konten von seinem Girokonto jeweils mehrere Tausend Euro. Erst, als er ein weiteres Konto eröffnen sollte, schöpfte der 55-Jährige Verdacht und beendete das Gespräch.

Schließlich nahm er Kontakt zu seiner Bank auf und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell