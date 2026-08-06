PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen nach Unfallflucht im Parkhaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (05.08.2026) zwischen 12:00 Uhr und 17:55 Uhr einen VW T-Roc, der im Parkhaus eines Einkaufsmarkes in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 06.08.2026 – 13:55

    POL-LB: Schwieberdingen: 65 Jahre alte Frau in psychischem Ausnahmezustand

    Ludwigsburg (ots) - Eine 65 Jahre alte Frau aus Schwieberdingen dürfte sich am Mittwochabend (05.08.2026) in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben, was zu einem Einsatz der Polizei führte. Die Frau hatte gegen 21.15 Uhr ein Feuer auf einem Tisch in ihrem Garten entfacht. Der Garten gehört zu einem Mehrfamilienhaus und das Feuer befand sich unter einem ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 13:35

    POL-LB: Leonberg: Telefonbetrüger am Werk

    Ludwigsburg (ots) - Ein 55 Jahre alter Leonberger erhielt am Dienstag (04.08.2026) einen Anruf eines angeblichen Sicherheitsmitarbeiters eines Online-Zahlungsdienstes. Er machte dem 55-Jährigen glaubhaft, dass unberechtigte Abbuchungen von seinem dortigen Konto drohten. Um diese zu verhindern müsse er den Anweisungen des Anrufers folge leisten. Daraufhin installierte der 55-Jährige zunächst drei ihm genannte Apps auf ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 13:19

    POL-LB: Renningen: Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Schwere Verletzungen erlitt eine 68 Jahre alte Pedelecfahrerin, als sie am Mittwoch (05.08.2026) gegen 11.00 Uhr nahe Renningen in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Die 68-Jährige fuhr einen Feldweg von der Bundesstraße 295 kommend in Richtung Stöckachstraße entlang. Eine 83 Jahre alte Nissan-Lenkerin fuhr zeitgleich auf einem Feldweg in Richtung Leonberger Straße. An der Kreuzung der beiden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren