Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Zeugen nach Unfallflucht im Parkhaus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch (05.08.2026) zwischen 12:00 Uhr und 17:55 Uhr einen VW T-Roc, der im Parkhaus eines Einkaufsmarkes in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Marbach am Neckar unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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