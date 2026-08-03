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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unfall nach vermeintlichem Driftmanöver

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich dürfte ein Driftmanöver, das ein 18 Jahre alter Fiat-Fahrer am Samstag (01.08.2026) gegen 19.50 Uhr in einem Kreisverkehr in Steinheim an der Murr durchführte, zu einem Unfall geführt haben. Mehrere Zeugen hätten zunächst beobachtet, dass der 18-jährige Fahrer und sein gleichaltriger Beifahrer die Ludwigsburger Straße mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung des Kreisverkehrs mit dem Bahnweg, der Höpfigheimer und der Murrer Straße befahren habe. Dann seien die beiden einmal durch den Kreisverkehr gedriftet, bis der Fiat im Bereich der Ausfahrt zur Ludwigsburger Straße gegen die dortige Verkehrsinsel prallte. Anschließend schleuderte der PKW weiter bis zur Verkehrsinsel im Ausfahrtsbereich zum Bahnweg, überschlug sich und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die beiden jungen Männer konnten sich selbst über die Beifahrerseite aus dem Fiat befreien. Während der Fahrer unverletzt blieb, erlitt der Beifahrer leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Der Fiat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein und das Mobiltelefon des 18-jährigen Fahrers wurden beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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