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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Freiberg am Neckar-Beihingen: Container mit Büchern in Brand gesteckt

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Freiberg am Neckar derzeit gegen zwei noch unbekannte Täter, die am Samstagabend (01.08.2026), kurz nach 22.00 Uhr, einen mit Büchern sowie weiterem Schriftgut befüllten Container in Brand gesteckt haben sollen. Die beiden Jugendlichen sollen zunächst ein Stück Papier angezündet und dieses dann in den Container geworfen haben. Der Inhalt des Containers brannte hierauf lichterloh, während die Tatverdächtigen in Richtung des Bahnhofs flohen. Bislang konnte noch nicht geklärt werden, ob durch den Brand ein Sachschaden entstand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um zwei Jugendliche im alter zwischen 16 und 18 Jahren. Der eine junge Mann trug einen Bart und hatte am Samstagabend ein rotes T-Shirt und eine dunkle Jeanshose an. Er wurde auf eine Größe von 185 cm geschätzt und soll kräftig gebaut sein. Sein Komplize trug ein graues T-Shirt und ebenfalls eine dunkle Jeans und soll etwas kleiner als 185 cm gewesen sein. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich unter Tel. 07141 64378-0 oder per E-Mail: marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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