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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 70-jähriger Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (27.07.2026), gegen 20.50 Uhr bei Ditzingen ereignete.

Ein 70 Jahre alter Mountainbikefahrer war auf dem Feldweg "Zechlesmühle" von Höfingen in Richtung Ditzingen unterwegs, als plötzlich ein Hund von links aus einem Gebüsch heraus vor das Rad des Seniors rannte. Daraufhin stürzte der 70-Jährige und erlitt den bisherigen Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen.

Noch unbekannte Spaziergänger halfen dem Radfahrer anschließend. Der Hund sowie dessen Besitzer oder Besitzerin konnten nicht mehr festgestellt werden.

Unter der Tel. 0711 6869-0 sowie per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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