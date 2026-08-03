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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Unbekannter fährt Radfahrer an - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 69 Jahre alter Radfahrer fuhr am Sonntag (02.08.2026), gegen 14.20 Uhr die Weilimdorfer Straße in Gerlingen entlang, als er von einem noch unbekannten Pkw-Lenker mit nur sehr geringem Seitenabstand überholt wurde. An der Kreuzung zur Dieselstraße musste der Pkw-Lenker an einer roten Ampel stoppen. Der 69-Jährige fuhr links neben das Fahrzeug, um den Fahrer auf sein riskantes Überholmanöver anzusprechen. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der Unbekannte los. Dabei soll er zunächst scharf nach links gelenkt und das Vorderrad des Fahrrads des 69-Jährigen touchiert haben, sodass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Anschließend setzte der Unbekannte seine Fahrt geradeaus in Richtung Gerlinger Straße fort.

Er soll mit einem Mercedes oder BMW mit Würzburger Zulassung (WÜ-) unterwegs gewesen sein und wird als etwa 20 Jahre alt mit dunklen lockigen Haaren beschrieben.

An dem Fahrrad des 69-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de um sachdienliche Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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