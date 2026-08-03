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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Einbruch in Postfiliale

Ludwigsburg (ots)

Ein Zeuge meldete am Freitag (31.07.2026) gegen 22.45 Uhr drei Männer, die augenscheinlich in eine Postfiliale im Gerbergäßle in Markgröningen einbrachen. Beim Eintreffen der Polizei ergriffen die drei zu Fuß die Flucht, wobei sie schwarze Stoffmasken sowie Basecaps trugen. Einer der Täter, ein 35-Jähriger, konnte kurz darauf im Zuge der Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen zu den beiden noch unbekannten Tätern dauern derzeit an. Der Polizeiposten Markgröningen nimmt in diesem Zusammenhang unter der Tel. 07145 9327-0 sowie per E-Mail an vaihingen.prev@polizei.bwl.de sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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