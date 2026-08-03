Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ingersheim: 30-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein Schwerverletzter und rund 25.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Sonntagmorgen (02.08.2026) gegen 05:00 Uhr in Ingersheim. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Audi A4 auf der Landesstraße 1125 / Bietigheimer Straße aus Großingersheim kommend in Richtung Bietigheim-Bissingen. Im Bereich einer leichten Linkskurve kam der 30-Jährige mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte der Spurenlage nach nahezu ungebremst gegen einen Ampelmast an der Einmündung zur Bertha-Benz-Straße. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi auf der rechten Fahrzeugseite zwischen Beifahrertür und Fahrzeugheck komplett aufgerissen. Der Fahrer verließ nach dem Unfall den Audi und entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle in Richtung Bietigheim-Bissingen. Er wurde im Rahmen der Fahndung in etwa 750 Metern Entfernung schwer verletzt aufgefunden und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Da bei ihm Anzeichen auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung festzustellen waren, wurden die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme seines Führerscheins angeordnet. An dem Audi entstand Totalschaden, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Auch die Ampelanlage wurde beschädigt und fiel infolge des Unfalls aus. Zur Unfallaufnahme sowie der Fahndung nach dem zunächst flüchtigen Fahrer waren mehrere Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Zur Unterstützung der Fahndung wurde die Polizeihubschrauberstaffel sowie die Drohnengruppe der Freiwilligen Feuerwehr Wahlheim angefordert, kamen im Endeffekt aber nicht zum Einsatz.

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