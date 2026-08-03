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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Oßweil: Bedrohung eines Taxifahrers hat SEK-Einsatz zur Folge

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich um die Taxifahrt nicht bezahlen zu müssen, bedrohte ein 23 Jahre alter Mann am Samstagmorgen (01.08.2026) den Taxifahrer, der ihn nachhause gefahren hatte. Gegen 06.50 Uhr alarmierte der 34-jährige Fahrer die Polizei. Laut seinen Angaben hatte er den Fahrgast von Stuttgart bis in die Fellbacher Straße in Oßweil gefahren. Dort angekommen, wollte der 23-Jährige dann jedoch nicht bezahlen und stieg aus dem Taxi aus, worauf der Fahrer ihn verfolgte. Nachdem der Fahrgast kurz in ein Wohnhaus gegangen war, kam er zurück und habe den 34-Jährigen mit einer Schusswaffe bedroht. Der Taxifahrer ergriff hierauf die Flucht und der 23 Jahre alte Tatverdächtige ging vermutlich zurück in seine Wohnung. Mehrere Streifenwagenbesatzung umstellten im weiteren Verlauf das Wohngebäude. Währenddessen wurde Unterstützung durch ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Die Einsatzkräfte des SEK verschafften sich nach ihrer Ankunft Zugang in die Wohnung des 23-Jährigen, der dort widerstandslos festgenommen wurde. Anschließend wurde seine Wohnung durchsucht. Hierbei fand die Polizei eine Schreckschusswaffe auf, die beschlagnahmt wurde. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 23-Jährige wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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