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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen-Untermberg: zwei Leichtverletzte nach Frontalunfall in der Bissinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Ein 33-jähriger Fahrer eines Mini und ein 76-jähriger Mercedes-Fahrer waren am Samstag (01.08.2026) gegen 19:35 Uhr auf der Landesstraße 1110 / Bissinger Straße in Untermberg in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache, möglicherweise jedoch in Folge alkoholischer Beeinflussung kam der 33-Jährige mit seinem Mini nach links von seiner Fahrspur ab und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Mercedes des 76-Jährigen. Der Senior sowie seine 96 Jahre alte Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bei dem Mini-Lenker wurden Anzeichen auf vorangegangenen Alkoholkonsum festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von über 1,4 Promille. Der 33-Jährige musste sich daher einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde von der Polizei beschlagnahmt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 21.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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