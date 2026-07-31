Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: weitere Durchsuchungsmaßnahmen und Festnahmen nach erpresserischem Menschenraub vom 16.03.2026 in Besigheim-Ottmarsheim

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es in der Nacht vom 16.03.2026 auf den 17.03.3026 zu einem erpresserischen Menschenraub in Besigheim-Ottmarsheim gekommen ist, führte die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bereits am 02.04.2026 eine Durchsuchungs- und Festnahmeaktion durch. Zwei Tatverdächtige, ein 24 Jahre alter Deutscher und ein 21 Jahre alter bulgarischer Staatsangehöriger, befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Näheres zum möglichen Tatablauf und den polizeilichen Maßnahmen vom 02.04.2026 sind folgender Pressemitteilung vom 02.04.2026 zu entnehmen: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6248967.

Im Anschluss führte die Kriminalpolizei ihre Ermittlungen fort, was die Identifizierung von drei weiteren Tatverdächtigen zur Folge hatte. Es handelt sich hierbei um zwei 21 und 23 Jahre alte Frauen und einen 18-jährigen Mann. Während die beiden Frauen in partnerschaftlicher Beziehung zu den 21 und 24 Jahre alten Tatverdächtigen stehen, handelt es sich bei dem 18-Jährigen um einen Verwandten.

Ihnen wird vorgeworfen, sich ebenfalls an der Tat beteiligt zu haben.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heilbronn erließ das Amtsgericht Heilbronn Durchsuchungsbeschlüsse und Haftbefehle u. a. wegen erpresserischen Menschenraubes gegen die drei weiteren Tatverdächtigen.

Bei den Durchsuchungen der Wohnungen der beiden Frauen und des Mannes, die sich im Landkreis Heilbronn befinden, stießen die Einsatzkräfte auf Gegenstände, die als Beweismittel sichergestellt wurden. Die drei Personen wurden am 24.07.2026 vorläufig festgenommen und am selben Tag jeweils einem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Die Haftbefehle gegen die 21 Jahre alte rumänische Staatsangehörige, die 23-jährige Deutsche und den 18-jährigen, ebenfalls deutschen Staatsangehörigen wurden in Vollzug gesetzt. Die drei Tatverdächtigen wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht.

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