Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: mehrere hochwertige Fahrräder und Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

In mindestens zwei Fällen brachen noch unbekannte Täter zwischen Montag (27.07.2026) und Mittwoch (29.07.2026) in zwei Tiefgaragen von Wohnhäusern in Rutesheim ein und entwendeten anschließend mehrere Zweiräder im Gesamtwert von rund 20.000 Euro.

Zwischen Montag (27.07.2026) 20:00 Uhr und Dienstag (28.07.2026) 07:00 Uhr verschafften sich noch unbekannte Täter auf ebenso noch unbekannte Art und Weise Zutritt in eine Tiefgarage in der Kurt-Scheible-Straße in Rutesheim. Von hier aus gelangten sie in einen Fahrradabstellraum. Mit brachialer Gewalt durchtrennten die Täter die Schlösser von fünf hochwertigen Fahrrädern und entwendeten diese. Der Wert des Diebsgutes wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Kurze Zeit später konnte eines der gestohlenen Pedelecs auf einem Feldweg zur Flachter Straße aufgefunden und sichergestellt werden.

Mutmaßlichen dieselben Täter verschafften sich zwischen Montag (27.07.2026) 20:00 Uhr und Mittwoch (29.07.2026) 17:50 Uhr ebenfalls widerrechtlich Zutritt zu einer Tiefgarage in der Karl-Mitschele-Straße in Rutesheim. An einer Stahltüre zum angrenzenden Fahrradraum scheiterten die Täter mutmaßlich beim Versuch diese aufzubrechen, weshalb sie ohne Beute flüchteten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

In beiden Fällen hat der Polizeiposten Rutesheim die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, sich unter Tel. 07152 99910-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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