Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: E-Scooter-Fahrer kollidiert mit Radfahrerin

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 47 Jahre alte Radfahrerin, als sie am Donnerstag (30.07.2026) gegen 17.40 Uhr in Sindelfingen in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war.

Die 47-Jährige fuhr von der Reichenberger Straße aus auf einen Fuß- und Radweg, der parallel zu dieser in Richtung Guttenbrunnstraße verläuft. Dabei kollidierte sie frontal mit einem ihr entgegenkommenden E-Scooter-Fahrer und stürzte. Der etwa 13 bis 14 Jahre alte Jugendliche setzte seine Fahrt nach einem kurzen Gespräch fort, ohne sich weiter um die Verletzte zu kümmern. Der Unbekannte wird als etwa 160 cm groß und schlank mit kurzen schwarzen Haaren beschrieben.

Unter der Tel. 07031 697-0 sowie per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de nimmt das Polizeirevier Sindelfingen sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

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