PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Körperverletzung nach queerfeindlichen Beleidigungen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gegen einen 15-Jährigen sowie zwei noch unbekannte Täter ermittelt derzeit die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter anderem wegen Körperverletzung sowie Beleidigung.

Ein 25 Jahre alter Mann verteilte am Donnerstag (23.07.2026) in der Ludwigsburger Innenstadt Lebensmittel an Bedürftige. Dabei bot er auch zwei mutmaßlich Jugendlichen Essen an. Diese nahmen das Angebot zunächst an, warfen es dann aber in Richtung des 25-Jährigen und äußerten homophobe Beleidigungen.

Am Freitag (24.07.2026) gegen 22:15 Uhr traf der 25-Jährige auf dem Akademiehof erneut auf die beiden mutmaßlich Jugendlichen sowie einen weiteren noch unbekannten jungen Mann. Einer der Tatverdächtigen äußerte sich abermals diskriminierend über die sexuelle Orientierung sowie über das äußere Erscheinungsbild des 25-Jährigen. Anschließend verfolgten die drei unbekannten Täter den 25-Jährigen bis in den Bereich des Gewächshauswegs, wo einer der Täter den Mann unvermittelt am Kragen packte und ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 25-Jährige konnte sich während des Gerangels aus dem Griff des Angreifers befreien und flüchten. Er erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Am Mittwoch (29.07.2026) gegen 22:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich zwei der Täter erneut auf dem Akademiehof in Ludwigsburg aufhalten würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die beiden jungen Männer. Einer der beiden, ein 15-Jähriger, konnte nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern entlassen.

Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Tatverdächtigen dauern derzeit an. Einer der beiden wird als etwa 17-19 Jahre alt, 1,60cm groß und korpulenter Statur beschrieben. Er soll einen dunkleren Teint haben und mit einem grau-schwarzen T-Shirt, sowie einer grau-schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 30.07.2026 – 11:32

    POL-LB: Gerlingen: Nach wiederholtem Missbrauch von Notrufen Polizeibeamte angegriffen

    Ludwigsburg (ots) - Mit einer renitenten 51-jährigen Frau bekamen es am Mittwoch (29.07.2026) gegen kurz vor Mitternacht Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte des Polizeireviers Ditzingen in der Richthofenstraße in Gerlingen zu tun. Die Frau wählte zunächst mehrfach missbräuchlich den Notruf. Der telefonischen Aufforderung dies zu unterlassen, kam sie nicht nach, ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 10:50

    POL-LB: Möglingen: jugendlicher E-Scooter-Lenker bei Verkehrsunfall schwer verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Jugendlichen kam es Mittwoch (29.07.2026) gegen 18:05 Uhr im Bereich der Raitestraße in Möglingen. Ein 16-jähriger E-Scooter-Lenker befuhr die Raitestraße aus Richtung Breslauer Straße kommend und wollte im weiteren Verlauf an der Einmündung zur Eberhardstraße nach links abbiegen. Hierbei ...

    mehr
  • 30.07.2026 – 10:45

    POL-LB: Bönnigheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht - Neunjähriger verletzt

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (29.07.2026), gegen 11.20 Uhr in Bönnigheim ereignete. Ein neun Jahre alter Junge überquerte zu Fuß die Burgstraße an der Kreuzung zur Cleebronner Straße/Michaelsbergstraße. Als ein schwarzer Pkw die Burgstraße in Richtung Freudentaler Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren