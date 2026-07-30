Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Körperverletzung nach queerfeindlichen Beleidigungen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gegen einen 15-Jährigen sowie zwei noch unbekannte Täter ermittelt derzeit die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter anderem wegen Körperverletzung sowie Beleidigung.

Ein 25 Jahre alter Mann verteilte am Donnerstag (23.07.2026) in der Ludwigsburger Innenstadt Lebensmittel an Bedürftige. Dabei bot er auch zwei mutmaßlich Jugendlichen Essen an. Diese nahmen das Angebot zunächst an, warfen es dann aber in Richtung des 25-Jährigen und äußerten homophobe Beleidigungen.

Am Freitag (24.07.2026) gegen 22:15 Uhr traf der 25-Jährige auf dem Akademiehof erneut auf die beiden mutmaßlich Jugendlichen sowie einen weiteren noch unbekannten jungen Mann. Einer der Tatverdächtigen äußerte sich abermals diskriminierend über die sexuelle Orientierung sowie über das äußere Erscheinungsbild des 25-Jährigen. Anschließend verfolgten die drei unbekannten Täter den 25-Jährigen bis in den Bereich des Gewächshauswegs, wo einer der Täter den Mann unvermittelt am Kragen packte und ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 25-Jährige konnte sich während des Gerangels aus dem Griff des Angreifers befreien und flüchten. Er erlitt Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Am Mittwoch (29.07.2026) gegen 22:30 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei, dass sich zwei der Täter erneut auf dem Akademiehof in Ludwigsburg aufhalten würden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte flüchteten die beiden jungen Männer. Einer der beiden, ein 15-Jähriger, konnte nach einer kurzen Verfolgung vorläufig festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Eltern entlassen.

Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Tatverdächtigen dauern derzeit an. Einer der beiden wird als etwa 17-19 Jahre alt, 1,60cm groß und korpulenter Statur beschrieben. Er soll einen dunkleren Teint haben und mit einem grau-schwarzen T-Shirt, sowie einer grau-schwarzen Jogginghose bekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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