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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt-Merklingen: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mittwoch (29.07.2026) 21:00 Uhr und Donnerstag (30.07.2026) 16:30 Uhr widerrechtlich Zutritt in ein Wohnhaus in der Hausener Straße in Merklingen. Die Unbekannten hebelten eine Kellertüre auf und gelangten so in das Wohnhaus. Im Gebäudeinneren durchsuchten die Täter sämtliche Wohnräume sowie vorgefundene Schränke und Schubladen. Hierbei fiel ihnen Bargeld in dreistelliger Höhe sowie eine Armbanduhr im mittleren dreistelligen Wert in die Hände. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Polizeiposten Weil der Stadt bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter Tel. 07033 5277-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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