Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst: Wo ist Angelina T.?

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Bochum (ots)

Die Polizei sucht aktuell nach der vermissten Angelina T.

Zuletzt gesehen wurde die 13-Jährige im Bereich der Rosenbergstraße in Bochum.

Angelina T. ist ca. 1,60 m groß, hat eine kräftige Figur und dunkelbraune lange Haare. Sie war zuletzt bekleidet mit einem schwarzen langen Rock, einem weißen Oberteil und eventuell mit schwarzen Turnschuhen. Zudem trug sie eine Einkaufstasche mit Avocado-Motiv bei sich.

Eine akute Eigengefährdung kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise auf den Aufenthaltsort von Angelina T. nehmen die Kriminalwache unter der Rufnummer 0234 909-4441 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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