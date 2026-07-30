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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: jugendlicher E-Scooter-Lenker bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Jugendlichen kam es Mittwoch (29.07.2026) gegen 18:05 Uhr im Bereich der Raitestraße in Möglingen. Ein 16-jähriger E-Scooter-Lenker befuhr die Raitestraße aus Richtung Breslauer Straße kommend und wollte im weiteren Verlauf an der Einmündung zur Eberhardstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah er mutmaßlich einen VW einer 35-Jährigen, die von der Bahnhofstraße kommend auf der Raitestraße in entgegengesetzter Richtung fuhr. Trotz sofort eingeleiteter Bremsung der 35-Jährigen kollidiert ihr VW mit dem E-Scooter-Lenker im Kreuzungsbereich. Durch den Zusammenstoß prallte der Jugendliche auf die Windschutzscheibe des VW und kam anschließend auf dem Gehweg neben der Fahrbahn zum Liegen. Hierbei erlitt er schwere Verletzungen, er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro, an dem E-Scooter wird der Schaden auf rund 100 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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