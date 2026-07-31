Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Mercedes gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch (29.07.2026), 19.00 Uhr und Donnerstag (30.07.2026), 09.30 Uhr einen Mercedes, der in der Johannes-Kepler-Straße in Kleinsachsenheim geparkt war. Der weiße Pkw dürfte einen Wert von rund 40.000 Euro haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter der Tel. 0800 1100225 sowie per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de entgegen.

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