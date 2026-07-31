POL-LB: Sachsenheim-Kleinsachsenheim: Mercedes gestohlen
Ludwigsburg (ots)
Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Mittwoch (29.07.2026), 19.00 Uhr und Donnerstag (30.07.2026), 09.30 Uhr einen Mercedes, der in der Johannes-Kepler-Straße in Kleinsachsenheim geparkt war. Der weiße Pkw dürfte einen Wert von rund 40.000 Euro haben.
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