PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Montagabend (27.07.2026) 20:00 Uhr und Dienstagabend (28.07.2026) 18:00 Uhr schlugen Unbekannte in der Straße "Finstere Gasse" in Markgröningen die Seitenscheibe eines dort geparkten Toyota ein, sodass ein Schaden von circa 1.500 Euro entstand. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 93270 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 13:43

    POL-LB: Korntal-Münchingen: Unbekannter belästigt Neunjährigen - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Gegen einen noch unbekannten Mann ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, der bereits am Montag, den 29.06.2026 in Korntal-Münchingen einen neun Jahre alten Jungen belästigt haben soll. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stiegen der Junge sowie der ihm unbekannte Mann gegen 12.45 Uhr in Münchingen in die Strohgäubahn ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 13:26

    POL-LB: Gerlingen: Autos zerkratzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bereits vergangene Woche zwischen Montagmittag (20.07.2026) und Donnerstagmittag (23.07.2026) sowie am Freitagvormittag (24.07.2026) beschädigte ein noch unbekannter Täter zwei in der Reiflestraße in Gerlingen geparkte Autos. In beiden Fällen zerkratzte möglicherweise ein und derselbe Täter den Lack des Mercedes und des GWM ORA, so dass ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren