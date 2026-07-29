POL-LB: Markgröningen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Ludwigsburg (ots) - Gegen einen noch unbekannten Mann ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, der bereits am Montag, den 29.06.2026 in Korntal-Münchingen einen neun Jahre alten Jungen belästigt haben soll. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stiegen der Junge sowie der ihm unbekannte Mann gegen 12.45 Uhr in Münchingen in die Strohgäubahn ...

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