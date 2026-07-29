POL-LB: Markgröningen: Fahrzeugscheibe eingeschlagen
Ludwigsburg (ots)
Zwischen Montagabend (27.07.2026) 20:00 Uhr und Dienstagabend (28.07.2026) 18:00 Uhr schlugen Unbekannte in der Straße "Finstere Gasse" in Markgröningen die Seitenscheibe eines dort geparkten Toyota ein, sodass ein Schaden von circa 1.500 Euro entstand. Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145 93270 oder E-Mail: vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tathergang machen können.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell