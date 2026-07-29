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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Autos zerkratzt - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Bereits vergangene Woche zwischen Montagmittag (20.07.2026) und Donnerstagmittag (23.07.2026) sowie am Freitagvormittag (24.07.2026) beschädigte ein noch unbekannter Täter zwei in der Reiflestraße in Gerlingen geparkte Autos. In beiden Fällen zerkratzte möglicherweise ein und derselbe Täter den Lack des Mercedes und des GWM ORA, so dass jeweils ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro entstand. Der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156 9449-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nun Zeugen und insbesondere weitere Personen, deren Fahrzeuge ebenfalls beschädigt wurden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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