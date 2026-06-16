POL-MK: Firmen-Einbruch in Vorderhagen

Werdohl (ots) - Vandalen haben letzte Nacht die Schaufensterscheibe eines Friseursalons an der Freiheitstraße eingeworfen. Zeugen hörten gegen 2 Uhr einen Knall, schauten nach, entdeckten den Schaden und riefen die Polizei. Hinweise auf den oder die Täter liegen bisher nicht vor. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter 02392/9399-0 entgegen. (dill) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle ...

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