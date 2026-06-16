Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Firmen-Einbruch in Vorderhagen
Meinerzhagen (ots)
Einbrecher verschafften sich am Wochenende gewaltsam Zutritt zu einer Firma in Vorderhagen, indem sie eine Tür aufbrachen. Aus den Räumlichkeiten verschwanden hochwertige Werkzeuge. Die Täter flüchteten unentdeckt. Wer hat zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Tatortes gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (dill)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell