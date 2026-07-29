Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr/Marbach am Neckar: Zeugen nach Flächenbrand gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine rund 500 Quadratmeter große Fläche im Bereich Marbach am Neckar und Steinheim an der Murr war am Dienstag (28.07.2026), gegen 12.50 Uhr in Brand geraten. Wiesen, Hecken, Gartengrundstücke sowie Brennholzlager nahe des Gewanns Scherberg und Hägnachhof waren davon betroffen. Die Feuerwehr rückte für die Löschmaßnahmen aus und hatte die Flammen gegen 14.00 Uhr unter Kontrolle.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere werden Zeugen gesucht, denen im Bereich Scherberg und Hägnachhof eine größere hagere Person mit längeren braunen Haaren auffiel, die mit einem blauen Kapuzenpullover sowie einem roten T-Shirt bekleidet war. Die Person hatte einen Rucksack und eventuell Campingausrüstung dabei und hat ein geschätztes Alter von 30 Jahren.

Für sachdienliche Hinweise stehen beim Polizeirevier Marbach am Neckar die Tel. 07144 900-0 sowie die E-Mail-Adresse marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell