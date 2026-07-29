PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr/Marbach am Neckar: Zeugen nach Flächenbrand gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine rund 500 Quadratmeter große Fläche im Bereich Marbach am Neckar und Steinheim an der Murr war am Dienstag (28.07.2026), gegen 12.50 Uhr in Brand geraten. Wiesen, Hecken, Gartengrundstücke sowie Brennholzlager nahe des Gewanns Scherberg und Hägnachhof waren davon betroffen. Die Feuerwehr rückte für die Löschmaßnahmen aus und hatte die Flammen gegen 14.00 Uhr unter Kontrolle.

Die Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Das Polizeirevier Marbach am Neckar hat die Ermittlungen zur Brandentstehung aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Insbesondere werden Zeugen gesucht, denen im Bereich Scherberg und Hägnachhof eine größere hagere Person mit längeren braunen Haaren auffiel, die mit einem blauen Kapuzenpullover sowie einem roten T-Shirt bekleidet war. Die Person hatte einen Rucksack und eventuell Campingausrüstung dabei und hat ein geschätztes Alter von 30 Jahren.

Für sachdienliche Hinweise stehen beim Polizeirevier Marbach am Neckar die Tel. 07144 900-0 sowie die E-Mail-Adresse marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 10:46

    POL-LB: BAB 8 / Stuttgart: Verkehrsunfall nach Nutzung des Seitenstreifens

    Ludwigsburg (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen, zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen und einem Sachschaden von rund 40.000 Euro ist es am Dienstag (28.07.2026) gegen 11:50 Uhr auf der Bundesautobahn 8 auf Höhe der Anschlussstelle S-Plieningen gekommen. Eine 43-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr im stockenden Verkehr den rechten der ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 10:38

    POL-LB: BAB 81/Böblingen: Rückwärtsfahrt führt zu Unfall - Führerschein beschlagnahmt

    Ludwigsburg (ots) - Am Dienstagvormittag (28.07.2026) ereignete sich auf der Bundesautobahn 81 im Bereich der Anschlussstelle Böblingen-Hulb, nach einem äußerst gefährlichen und verbotenen Fahrmanöver, ein Unfall mit Sachschaden. Ein 87 Jahre alter Mercedes-Fahrer hatte gegen 10.30 Uhr vermutlich die Autobahn an der Anschlussstelle verlassen und wollte nach ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 10:10

    POL-LB: Ludwigsburg: Rettungswagen touchiert Außenspiegel auf Einsatzfahrt

    Ludwigsburg (ots) - Eine Rettungsdienstbesatzung fuhr am Dienstag (28.07.2026) gegen 17.30 Uhr im Zuge einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Martinshorn sowie Blaulicht die Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg in Richtung Keplerstraße entlang. An der Kreuzung zur Gänsfußallee hatten die anderen Verkehrsteilnehmenden eine Rettungsgasse gebildet. Bei Durchfahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren