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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8
Stuttgart: Verkehrsunfall nach Nutzung des Seitenstreifens

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen, zwei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen und einem Sachschaden von rund 40.000 Euro ist es am Dienstag (28.07.2026) gegen 11:50 Uhr auf der Bundesautobahn 8 auf Höhe der Anschlussstelle S-Plieningen gekommen.

Eine 43-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr im stockenden Verkehr den rechten der drei Fahrspuren der BAB 8, zwischen den beiden Anschlussstellen Esslingen und S-Plieningen, in Fahrtrichtung Stuttgart. Mutmaßlich um schneller zum Ausfädelungsstreifen der Anschlussstelle S-Plieningen zu gelangen, wechselte die Mercedes-Lenkerin verbotswidrig auf den Seitenstreifen und überholte hierbei den stockenden Verkehr. Auf Höhe des Beginns des Ausfädelungsstreifens wechselte ordnungsgemäß ein 55-jähriger Tesla-Fahrer vom rechten Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn auf den Ausfädelungsstreifen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Diese waren daraufhin nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Durch die Kollision wurden sowohl die 43-Jährige als auch der 55-Jährige leicht verletzt.

Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Beamten bei der 43-Jährigen Anzeichen auf eine mögliche alkoholische Beeinflussung fest. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 0,8 Promille. Die 43-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihr Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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