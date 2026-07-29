Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Unbekannter belästigt Neunjährigen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Gegen einen noch unbekannten Mann ermittelt die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, der bereits am Montag, den 29.06.2026 in Korntal-Münchingen einen neun Jahre alten Jungen belästigt haben soll.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge stiegen der Junge sowie der ihm unbekannte Mann gegen 12.45 Uhr in Münchingen in die Strohgäubahn in Richtung Korntal ein. Die beiden saßen sich gegenüber in einem Vierersitz, als der Mann plötzlich den Neunjährigen in das Gesicht geküsst haben soll.

Eine noch unbekannte etwa 40 bis 50 Jahre alte Frau erkannte das Geschehen mutmaßlich und schritt ein. Sie begleitete den Jungen in den vorderen Bereich des Zuges und wartete, bis er sicher ausgestiegen war.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, insbesondere die Frau, die dem Jungen half, und bittet diese, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

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