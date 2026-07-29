Feuerwehr München

FW-M: Hund verirrt sich in Dachsbau (gemeindefreies Gebiet)

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München (ots)

Dienstag, 28. Juli 2026, 20.42 Uhr Perlacher Forst

Ein Hund hat sich am Dienstagabend in einen Dachsbau im Perlacher Forst verirrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr München und des Technischen Hilfswerks konnten das Tier befreien.

Um 20.42 Uhr wurden die Berufsfeuerwehr München zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz in den Perlacher Forst alarmiert. Der Finnische Lapphund Leevi war dort einige Meter tief in einen Dachsbau gekrochen und konnte diesen auch mit Hilfe seines Herrchens nicht mehr verlassen. Obwohl die Einsatzkräfte ein Wimmern wahrnehmen konnten, war es aufgrund der vielen Ein- und Ausgänge des Höhlensystems nicht möglich, Leevis Position genauer zu bestimmen. Deshalb wurde zusätzlich das Technische Hilfswerk nachgefordert, das mit einem Spezialgerät zur Ortung die Position des Tieres ermitteln konnte. Im weiteren Verlauf der Rettungsaktion wurde durch den THW-Ortsverband München-Ost zudem ein Bagger zur Unterstützung beim Ausgraben eingesetzt.

Nach knapp drei Stunden Arbeit konnte Leevi seinen Besitzern wohlauf übergeben werden.

(bro)

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