Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Unfall mit zwei schwer und einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Zwei schwer und eine leichte verletzte Person sowie ein Sachschaden von rund 20.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag (27.07.2026) gegen 17.35 Uhr in der Straße "Auf dem Kies" in Besigheim ereignete. Eine 84 Jahre alte VW-Lenkerin befuhr die Bundesstraße 27 in Fahrtrichtung "Auf dem Kies", während ein 20-Jähriger mit einem Toyotaund einer 62-jährigen Mitfahrerin von der Landesstraße 1113 kommend nach links auf die B 27 in Richtung Bietigheim-Bissingen fahren wollte. Der 20-Jährige stand zunächst an der für ihn geltenden roten Ampel und fuhr an, als diese auf Grün umsprang. Mutmaßlich übersah die 84-Jährige indes die nun für sie geltende rote Ampel, so dass es zu einer Kollision kam. Die beiden Frauen erlitten schwere, der Mann leicht Verletzungen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit.

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