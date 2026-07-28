Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: 40-Jähriger wegen Exhibitionismus angezeigt

Ludwigsburg (ots)

Unter anderem wegen Exhibitionismus wird sich ein 40 Jahre alter Mann verantworten müssen, der am Montagvormittag (27.07.2026) am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen gegenüber einen 18 Jahre alten Frau als Exhibitionist aufgetreten ist. Der Mann soll gegen 10.30 Uhr Passanten angepöbelt und dann auch die Frau beleidigt haben. Im weiteren Verlauf habe er ihr seinen entblößten Penis gezeigt. Als sie versuchte zu flüchten, folgte der Tatverdächtige der 18-Jährigen und näherte sich ihr auch an, bis eine 27 Jahre alte Zeugin sich einmischte und den Mann aufforderte sich zu entfernen. Die alarmierte Polizei konnte die Beteiligten vor Ort antreffen und erteilte dem 40-Jährigen einen Platzverweis für das Bahnhofsgelände, nachdem sie die Anzeige aufgenommen hatte. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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