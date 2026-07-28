Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Jugendhaus und geparktes Fahrzeug beschmiert

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter beschmierten zwischen Sonntag (26.07.2026) 20:00 Uhr und Montag (27.07.2026) 14:30 Uhr ein Jugendhaus sowie ein geparktes Fahrzeug in der Straße "Schießmauer" in Herrenberg. Mit Sprühfarbe sprühten die Unbekannten die Fenster des Jugendhauses mit Hakenkreuzen. Zudem beschmierten sie ein auf dem Jugendhausgelände geparktes Fahrzeug mit derselben Sprühfarbe. Der hierbei entstandene Sachschaden ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell