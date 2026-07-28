Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Sportheim

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Tennisheim in der Straße "Obere Burghalde" in Leonberg in der Nacht von Sonntag (26.07.2026) auf Montag (27.07.2026) sucht das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich mutmaßlich über eine eingeschlagene Glastüre Zutritt zum Tennisheim. Anschließend durchsuchte er die Räume des Sportheims, hierbei dürfte er jedoch keine Beute gemacht haben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

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