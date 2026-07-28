PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Einbruch in Sportheim

Ludwigsburg (ots)

Nach einem Einbruch in ein Tennisheim in der Straße "Obere Burghalde" in Leonberg in der Nacht von Sonntag (26.07.2026) auf Montag (27.07.2026) sucht das Polizeirevier Leonberg noch Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich mutmaßlich über eine eingeschlagene Glastüre Zutritt zum Tennisheim. Anschließend durchsuchte er die Räume des Sportheims, hierbei dürfte er jedoch keine Beute gemacht haben. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ludwigsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ludwigsburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.07.2026 – 11:18

    POL-LB: Ehningen: Zeugen zu Vandalismus in geparktem Linienbus gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Bislang noch unbekannte Personen trieben am Samstagabend (26.07.2026) gegen 22:35 Uhr in der Hildrizhauser Straße in Ehningen ihr Unwesen. Auf dem Parkplatz einer Sportanlage westlich der Hildrizhauser Straße stand im Tatzeitraum ein Linienbus geparkt. Die unbekannten Personen brachen eine Türe zum Linienbus auf und gelangte so mutmaßlich ins ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 11:13

    POL-LB: Benningen am Neckar: mögliches Kraftfahrzeugrennen auf der L 1138 - Zeugen gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Am Sonntagabend (26.07.2026), gegen 21.35 Uhr, befand sich ein 17-jähriger Rollerfahrer auf der Landesstraße 1138 vom Kreisverkehr auf Höhe der Ludwigsburger Straße bei Benningen am Neckar kommend in Richtung der Landesstraße 1100, als er vermutlich Zeuge eins verbotenen Kraftfahrzeugrennens wurde. Ihm entgegen fuhren zwei ältere PKW, die mit ...

    mehr
  • 28.07.2026 – 11:06

    POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfall in der Hohenzollernstraße gesucht

    Ludwigsburg (ots) - Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag (27.07.2026), gegen 18.00 Uhr in Ludwigsburg ereignete. Eine 45 Jahre alte Audi-Lenkerin fuhr die Elmar-Doch-Straße aus Richtung Stuttgarter Straße kommend entlang. An der Kreuzung zur Hohenzollernstraße stoppte sie den bisherigen Erkenntnissen zufolge an der Rot ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren