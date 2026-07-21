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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: Gold an falsche Polizeibeamte übergeben

Ludwigsburg (ots)

Mit falschen Polizeibeamten bekam es ein 90 Jahre alter Mann aus Korntal-Münchingen am Samstag (18.07.2026) zu tun. Gegen 10.00 Uhr erhielt der Senior einen betrügerischen Anruf, bei welchem sich zwei Männer als Polizeibeamte ausgaben. Die Anrufer machten dem 90-Jährigen durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass Einbrecher unterwegs seien und sein Hab und Gut gefährdet sei. Gegen 12.30 Uhr legte der Senior gemäß den Anweisungen der Betrüger eine Tasche mit Gold vor seine Tür, die kurz darauf von einer noch unbekannten Person angeholt wurde.

Tipps, wie Sie sich vor solchen Betrugsmaschen schützen können finden Sie unter folgendem Link: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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