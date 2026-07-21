Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfallflucht vor Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich beim Rangieren beschädigte ein noch unbekannter Fahrzeuglenker am Montag (20.07.2026) zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr einen Skoda, der auf dem Kundenparkplatz einer Bäckerei in der Teinacher Straße in Ludwigsburg abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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