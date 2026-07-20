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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Autobahnkreuz Stuttgart: Zeugen nach Autokorso gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mehrere Anrufer meldeten am Samstag (18.07.2026) gegen 14 Uhr einen Autokorso auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung Karlsruhe. Acht bis zehn Pkw sollen im Bereich des Autobahnkreuzes Stuttgart andere Verkehrsteilnehmende ausgebremst haben. Einige der noch unbekannten Fahrer sollen zudem angehalten haben und ausgestiegen sein, um Pyrotechnik zu entzünden. Die beteiligten Personen sollen schick gekleidet gewesen sein und bei der Weiterfahrt türkische Flaggen aus den Schiebedächern der Fahrzeuge gehalten haben. Bei zwei der Fahrzeuge soll es sich um hochwertige Mercedes mit Leonberger (LEO-) sowie Vaihinger (VAI-) Zulassung gehandelt haben.

Die an dem Korso beteiligten Personen und Fahrzeuge konnten im Zuge sofort eingeleiteter polizeilicher Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg bittet Zeugen, die weitere sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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