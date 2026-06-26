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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg: Zwölfjähriger von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, nachdem am Freitagmorgen (26.06.2026) ein zwölfjähriger Junge im Bereich des Herrenberger Tennisclubs von einem Hund gebissen wurde. Der Junge, der gegen 07.40 Uhr aus Richtung der Haltestelle der Ammertalbahn in Richtung eines Schulzentrums ging, traf auf Höhe des Tennisclubs auf eine Frau, die mit einem Hund Gassi ging. Aufgrund eines herannahenden Fahrzeugs, wechselte die Frau die Straßenseite und kam dem Jungen nun direkt entgegen. Als die Unbekannte mit dem angeleinten Hund an dem Kind vorbei ging, biss der Hund den Zwölfjährigen in den Oberschenkel. Der Junge stürzte in der Folge und fiel auf den Asphalt. Er erlitt leichte Verletzungen. Anstatt sich nun um das Kind zu kümmern, ging die Frau nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen kommentarlos weiter. Die Frau soll zwischen 50 und 60 Jahren alt gewesen sein, hat graues nackenlanges Haar und war mit einer dünnen roten Regenjacke sowie einer Jeans bekleidet. Bei dem Hund könnte es sich um einen braunen Labrador gehandelt haben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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