Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Zeugen nach Unfallflucht im Bereich Autobahnanschlussstelle Böblingen-Ost gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (25.06.2026) befuhr ein unbekannter Pkw-Lenker gegen 07.15 Uhr die Kreisstraße 1055 im Bereich der Autobahnanschlussstelle Böblingen-Ost zunächst in Richtung Sindelfingen. Vermutlich obwohl die für ihn geltende Ampel geradeaus in Richtung Sindeflingen rot zeigte, überfuhr er diese und bog verbotswidrig nach rechts in Richtung Autobahn ab. Ein 42-jähriger Cupra-Lenker, der aus Richtung Tilsiter Straße in Richtung der Autobahn abgebogen war, musste nach links ausweichen, um eine Kollision zu verhindern und stieß gegen einen Bordstein. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Pkw mit vermutlich Böblinger-Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zu dem dunklen Pkw machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böblingen unter Tel.: 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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