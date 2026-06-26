Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Unbekannte setzen Sack mit Holz in Brand

Ludwigsburg (ots)

Wegen Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Herrenberg derzeit gegen noch unbekannte Täter, die in der Nacht zum Freitag (26.06.2026) auf einem Grundstück in der Oberjesinger Straße in Kuppingen einen Sack mit Brennholz in Brand setzten. Ein Zeuge bemerkte das Feuer gegen 02.30 Uhr und löschte dieses mit Wasser aus einem Gartenschlauch. Durch den Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, wenden sich unter Tel. 07032 2708-0 oder per E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de an die Polizei.

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