Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil der Stadt: Unfall mit leichtverletztem Motorradfahrer - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag (25.06.2026) gegen 15:00 Uhr in Weil der Stadt im Kreuzungsbereich der Paul-Reusch-Straße, der Badtor und der Jahnstraße ereignet hat. Ein 20-jähriger VW-Lenker befuhr die Badtorstraße und wollte die Paul-Reusch-Straße überqueren, um in die Jahnstraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem 42-jährigen Motorradfahrer. Aus welcher Richtung der Motorradfahrer kam ist bislang nicht bekannt. Der 42-jährige prallte bei dem Zusammenstoß gegen das Fahrzeug und wurde dabei leicht verletzt. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zeugen, die den Unfall beobachte haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg unter Tel.: 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

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