Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8/Rutesheim: Pkw überschlägt sich - zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am frühen Freitag (26.06.2026) kurz nach 00.00 Uhr auf der Bundesautobahn 8 ereignete.

Eine 23 Jahre alte Audi-Lenkerin fuhr auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Karlsruhe. Als sich zwischen den Anschlussstellen Leonberg-West und Rutesheim von hinten ein schneller fahrendes Fahrzeug näherte, wechselte die 23-Jährige auf den mittleren Fahrstreifen. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie dabei die Kontrolle über den Audi und kollidierte mit eine Betonschutzwand am Rande des linken Fahrstreifens. Anschließend überschlug sich der Audi mehrmals, ehe er entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen stehen blieb.

Die 23 Jahre alte Fahrerin erlitt leichte, ihr 25 Jahre alter Beifahrer schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per E-Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de mit der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

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