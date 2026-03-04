FW Dresden: Wohnungsbrand im Erdgeschoss - Ausbreitung verhindert

Feuerwehr Dresden

Dresden (ots)

Wann? 4. März 2026, 06:01 - 07:15 Uhr

Wo: Kunitzteichweg, Klotzsche

Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Erdgeschoss eines Wohngebäudes zu einem Brand in einer Wohnung.

Die Besatzung des zuerst eintreffenden Rettungswagens traf den Bewohner, der bereits aus der Brandwohnung geflüchtet war, vor dem Gebäude an und nahm ihn umgehend in Betreuung. Mit einem Handfeuerlöscher versuchten die Einsatzkräfte zunächst, den Entstehungsbrand zu bekämpfen.

Die kurz darauf eintreffenden Kräfte der Feuerwehr setzten die Löschmaßnahmen mit einem Strahlrohr fort. Dadurch konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und auf das Wohnzimmer der Wohnung begrenzt werden.

Der Bewohner blieb unverletzt. Die Wohnung wurde jedoch durch giftigen Brandrauch stark verrußt. Nach Abschluss der Löscharbeiten führten die Einsatzkräfte Belüftungsmaßnahmen durch und kontrollierten die angrenzenden Wohnungen auf mögliche Rauchgase.

Der Bewohner sowie drei Leguane aus der Wohnung kommen vorübergehend bei Angehörigen unter.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren rund 30 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt und Übigau, der Rettungswache Klotzsche, die Stadtteilfeuerwehr Klotzsche sowie der B- und U-Dienst.

