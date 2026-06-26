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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Motorrad umgestoßen - 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Täter am Donnerstag in Sindelfingen-Maichingen. Zwischen 14.00 Uhr und 20.15 Uhr stieß der Unbekannte ein im Bartenweg geparktes Kraftrad des Herstellers Yamaha um. Unklar ist noch, ob der Unbekannte im Zuge eines Rangiermanövers mit einem Pkw gegen das Motorrad prallte oder dieses mutwillig umgestoßen wurde.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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